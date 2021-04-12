شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يوضح كيف نستقبل شهر رمضان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام، أنه يجب على المسلم أن يفرح باستقبال شهر رمضان المبارك.
وقال آل الشيخ، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبر “تويتر”: “أخي المسلم استقبل هذا الشهر بالفرح والسرور لماذا؟ لأنك تعلم أن الله تعالى يحب الصوم ويحب الصائمين، فافرح به شكرا لله؛ إذ بلغك شهر رمضان، وأنت صحيح مقيم سالم من الأمراض والمعوقات، تصومه طاعة لله”.
وتابع سماحة المفتي قائلا: “أيها الصائم افرح بهذا الشهر لأنك مسلم تدين لله بالطاعة وتستجيب لله في أمره {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ}.
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