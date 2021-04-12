شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تطلق وسماً في «تويتر» تزامناً مع انطلاقة مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن، وسماً في موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” يحمل عنواناً (#مسابقة_الملك_سلمان_المحلية_لحفظ_القرآن) لإبراز هذا الحدث الذي يتعلق بالقرآن الكريم، كما أن هذا الحدث يحمل اسماً غالياً، وهو المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين لعام 1442هـ.

واستهلت وزارة الإعلام عبر حسابها الرسمي في تويتر التغريدة وكتبت: “‏المملكة العربية السعودية دستورها الكتاب والسنة، كما نشرت ‎#مسابقة_الملك_سلمان_المحلية_لحفظ_القرآن تؤكد اهتمام بلادنا بالقرآن الكريم، وعملها على ترسيخه في قلوب النشء، ونشر مبادئ المحبة والسلام التي حثنا عليها كتابنا العزيز”.

وشهد الهاشتاق تغريدة لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وبعضاً من تغريدات مرتادي تويتر الذين أشادوا بجهود القيادة في خدمة القرآن الكريم وأهله وتعليمه ونشره في كافة دول العالم .

وتستمر التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية حتى الخامس من شهر رمضان، يتنافس في تصفياتها الأولية (3000) متسابق ومتسابقة، وترشح منهم للتصفيات النهائية 131 متسابقًا ومتسابقة بمشاركة أبناء شهداء الواجب في القطاعات الأمنية والعسكرية من جميع مناطق ومحافظات المملكة، ويحكم فيها نخبة من المحكمين والمحكمات، حيث تبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة ثلاثة ملايين ومائتين وأربع وثلاثين ألف ريال.