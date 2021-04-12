شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا لا أراك ولكن الله يراك».. كفيف يبيع الفاكهة على بسطة في نجران.. هذه قصته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 : فريق التحرير

ضـرب مواطن مثلاً يحتذى به في الحرص على العمل رغم أنه من ذوي الإعاقة البصرية.

وقام المواطن حمد آل مخلص، بإنشاء “بسطة” في إحدى هجر محافظة ثار بنجران لبيع ‏الفواكه وعلق لوحة كتب عليها: “أنا لا أراك.. الله يراك، فإن ‏كنت لا تجد ثمنها فهي حلال لك”.‏

وقال “حمد” لقناة “الإخبارية”، أنه بحكم إعاقته البصرية، ‏وضع صندوقًا يضع فيه المشتري قيمة الفاكهة المشتراه، على أن ‏يفتحه أحد أبنائه بشكل أسبوعي أو شهري، ليجمع حصيلة ‏المبيعات، ثم يعيد إنفاقها على بعض المشاريع الخيرية.‏

وأكد أنه يتحصل من البسطة على رزق طيب، داعيًا ‏الجهات المختصة إلى دعمه في تكبير مشروعه، لافتًا إلى أنه بحكم ‏إعاقته يعتمد على ثقته بضمائر المارة.‏