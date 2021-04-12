شكرا لقرائتكم خبر عن عضو في مجلس السيادة السوداني: القوات المسلحة قادرة على حماية الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق الركن ياسر العطا، عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، قدرة القوات المسلحة على حماية الأرض والمحافظة على أمن ووحدة البلاد ومكتسباتها من المتربصين بها.

وقال العطا، لدي مخاطبته اليوم الاثنين ضباط وضباط صف وجنود سلاح المدفعية في مدينة عطبرة (شمال السودان)،: "لن نسمح لأية جهة حزبية أو أي بؤر تتربص بالسودان وتسعى لتدمير وزعزعة وحدته السياسية والأمنية".

وأضاف أن القوات المسلحة تعمل علي تحقيق خيارات الشعب السوداني لتنعم البلاد بالأمن والاستقرار، مؤكدا أنها ستظل سندا وعضدا للشعب ودعما لتحقيق آماله وطموحات في الاستقرار والسلام والتنمية.

وأشار إلى سعي شركاء الفترة الإنتقالية لتأسيس وطن يسع الجميع والمضي به لآفاق أرحب، مستعرضا التحديات التي تواجه السودان.

وأوضح أن اتفاق جوبا لسلام السودان يعد من أكبر الإنجازات، مؤكدا حرص الحكومة على الحاق بقية الحركات بركب السلام.

وقال العطا، إن إتفاق المبادئ بجوبا بين الحكومة و "الحركة الشعبية – شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو سيضع معالم الطريق لسلام دائم يحقق العدالة والمساواة ويسهم في بناء لحمة وطنية سودانية موحدة.

في غضون ذلك، التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، بقوى "الحرية والتغيير"، بمدينة عطبرة بمشاركة الدكتورة آمنة محمد أحمد المكي والي ولاية نهر النيل.

وقال عضو مجلس السيادة، إن ما يجري من أحداث وتطورات وانفلاتات أمنية في السودان يهدف لعرقلة الفترة الانتقالية، موضحا أن اللقاء يأتي في إطار تبادل الرؤي لبناء السودان وتعزيز مسيرة السلام والتنمية، والعمل على معالجة كافة القضايا التي تواجه السودان.

وأضاف العطا، أن القوات المسلحة هي الركيزة الأساسية للحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، مؤكدا أهمية تجاوز الجهوية وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية.