شكرا لقرائتكم خبر عن دول تبدأ غدا صيام الشهر الكريم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ العديد من الدول العربية والإسلامية صيام شهر رمضان المبارك غدا الثلاثاء، بعدما ثبُتت رؤية هلال الشهر الكريم.

وأعلنت كلا من مصر والكويت والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب وليبيا وتونس وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين المحتلة، أن غدا الثلاثاء هو بداية الشهر الكريم.

في المقابل أعلنت سلطنة عمان عدم ثبوث رؤية هلال رمضان مساء اليوم وبأن يوم الأربعاء 14 أبريل أول أيام شهر رمضان.

وقالت السلطنة في بيان أنه ولعدم ثبوث رؤية هلال رمضان الليلة، فإن يوم غدا الثلاثاء هو المكمل لشهر شعبان، ويوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان الكريم.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت الثلاثاء هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وفق بيان لدائرة الأهلة في المحكمة العليا نشرته وكالة الأنباء الرسمية واس.

وقالت الدائرة، إنه "بعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر في الهلال وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن الدائرة، تقرر : أن يوم غدٍ الثلاثاء 1 / 9 / 1442هــ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 13 / 4 / 2021م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ .