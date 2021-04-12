الملك سلمان يدعو المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل

القاهرة - سامية سيد - دعا الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل، وذلك خلال كلمة له بمناسة شهر رمضان، حسبما أفادت فضائية "العربية".

وأشار الملك سلمان، إلى أن جهود السعودية الكبيرة نجحت في التصدي لجائحة كورونا، مضيفا: "نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقدم للحصول على اللقاح".