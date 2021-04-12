شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان المعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطنة عمان اليوم الاثنين عدم ثبوث رؤية هلال رمضان مساء اليوم وبأن يوم الأربعاء 14 أبريل أول أيام شهر رمضان.

وقالت السلطنة في بيان أنه ولعدم ثبوث رؤية هلال رمضان الليلة، فان يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر شعبان، ويوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان الكريم.

وكانت كلا من أندونيسيا وماليزيا قد أعلنت اعلنوا اليوم ان غدا الثلاثاء اول ايام رمضان، بينما بروناي واستراليا اعلنوا غرة رمضان يوم الأربعاء.