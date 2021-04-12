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أحمد المحياوي مبدع التعليم “عن بعد” في ينبع

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – حسان الطريقي: لم يكن التعليم عن بعد عائقًا أمام أحمد بن جميل المحياوي مدرس المرحلة الابتدائية لمادة العلوم بمدرسة حسان بن ثابت بينبع البحر، والذي جعل مادته من المواد المحببة للطلبة مما جعلهم يتسابقون في فهمها والحرص الشديد منهم لحضور الدروس الافتراضية، يرجع ذلك لأسلوبه المتميز في طرح المعلومة.

المعلم المحياوي لم يكتف بالشرح فقط بطريقته المتميزة بل يمنح الطلبة من حسابه الخاص هدايا قيمة ودروعًا للطلبة المتميزين؛ تشجيعًا لهم لهذا الجهد المتميز لتلقي العلم بمختلف المجالات.

جدير بالذكر، أن وزارة التعليم، نجحت في التعليم الإلكتروني (عن بعد) من خلال ، التي وظفت الكوادر التقنية والبشرية في آن واحد، حتى أصبح التعليم في متناول الطلاب والطالبات ومتابعة أولياء أمورهم، في أي مكان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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