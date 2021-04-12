شكرا لقرائتكم خبر عن رؤية هلال رمضان في «تمير» و«حوطة سدير» .. وبانتظار إعلان المحكمة العليا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت مصادر عن رؤية هلال شهر رمضان، قبل قليل، في لجنة الترائي بمرصد «تمير» و«حوطة سدير» وأن غداً الثلاثاء أول أيام الشهر المبارك .
ويجري في هذه الأثناء تأكيد الشهادات لدى المحكمة العامة لتصديقها، وبانتظار الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتعقد دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً بانتظار ما يردها من عشرات المحاكم والمراصد في مختلف مناطق المملكة؛ لتصدر قراراً بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.
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