شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى: إعلان القوائم الانتخابية نهاية أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إنه سيتم إعلان الصورة النهائية للقوائم الانتخابية نهاية أبريل، وستقوم الحكومة بكل ما هو ممكن لإنجاح هذه الانتخابات.

وأضاف اشتية خلال جلسة مجلس الوزارء، وفقًا لوكالة أنباء الفلسطينية اليوم الاثنين، أنه سيتم إعداد نحو 25 ألفًا من الكوادر التعليمية والإدارية في الضفة الغربية والقطاع ومدينة القدس للإشراف على العملية الانتخابية وسنوفر لها كل متطلبات إجرائها بيسر وسهولة.

ودعا الهيئات الدولية لإرسال مندوبيها للرقابة على الانتخابات التي ستجري في مناخات من الحرية والشفافية والديمقراطية والتعددية السياسية، لافتًا إلى جاهزية خطة الشرطة لحماية النظام العام والعملية الانتخابية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش حزمة حوافز للاستثمار في مجالات متعددة أهمها الطاقة المتجددة وغيرها، وسياسات لدعم الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ودعم حيي البستان وخلة العين في سلوان والطور وتوصيات حول مشروع المخطط المكاني وعطاءات جديدة لمدارس وعيادات وطرق وغيره، ومشروعات لقطاع غزة في منطقة جحر الديك وقرية حارس، إضافة للحوار مع النقابات المهنية.

كما دعا الموطنين للالتزام بالتعليمات التي أعلنت عنها الحكومة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع من كورونا، وحرصًا على استمرار دوران عجلة الاقتصاد، بما يخفف من أزمة البطالة ويضاعف من النمو بإيجاد فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد ضرورة الامتثال للتدابير الوقائية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات في الأعراس وبيوت العزاء، وتجنب إقامة موائد الافطار الجماعية حتى لا نتجرع المزيد من الألم بعد أن عشنا خلال عام مضى تحت وطأة الخوف والقلق والحزن على فراق الأحبة.