تونس... شروط لإقامة صلاة التراويح في رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وفي مقدمة هذه الشروط إقامة صلاة العشاء مباشرة بعد الأذان، وعدم تجاوز صلاتي العشاء والتراويح 30 دقيقة، بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة.

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واشترطت الوزارة كذلك اعتماد وسائل الحماية الفردية من ارتداء الكمامة الطبية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإحضار المصلي لسجادته الخاصة منعا للعدوى، وتهوئة المعالم الدينية والمساجد قبل كل صلاة وأثناءها، والحرص على إقامة الصلاة في الفضاءات المفتوحة كلما توفر ذلك.

كما اشترطت وزارة الشؤون الدينية من أجل إقامة صلاة التروايح في المساجد في رمضان تجنب اصطحاب الأطفال، والامتناع التلقائي عن ارتياد المسجد بالنسبة لكبار السن أو عند ظهور أي أعراض مشابهة لأعراض مرض "كوفيد-19"، فضلا عن مراعاة بقية الإجراءات الواردة في بروتوكول حفظ الصحة الخاص بالمعالم الدينية.

يشار إلى دولا عربية أجازت إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان، ومنها المملكة العربية السعودية، إذ أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الأحد، "صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك".

كما أكد يوسف بلمهدي وزير الشئون الدينية الجزائري أن صلاة التراويح ستتم إقامتها في المساجد هذا العام.

وبحسب موقع "النهار" الجزائري، فقد قال بلمهدي: "سيتم إقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وسنصليها مع بعضنا".

وحددت وزارة الأوقاف المصرية شروطا لإقامة صلاة التراويح في شهر رمضان، ومنها إلزام جميع المصلين بارتداء الكمامات، ومسافات التباعد الاجتماعي، وأن مدة صلاة التراويح لن تتجاوز نصف ساعة، وأن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقه بعد انتهاء الصلاة بعشرة دقائق، وعدم إقامة موائد الرحمن، داخل أي مسجد وعدم اصطحاب الأطفال أو الأطعمة أو المشروبات إلى صلاة التراوي وعدم السماح بالاعتكاف داخل المساجد، وعدم السماح بفتح الأضرحة.