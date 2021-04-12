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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على مواطن تباهى بحيازته لمواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر ظهر في مقطع فيديو يتباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه.
وأشار إلى أنه مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.
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