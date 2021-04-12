موسكو تعلن عن زيارة مرتقبة للحريري إلى روسيا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره المصري سامح شكري اليوم الإثنين:

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"ننتظر رئيس الوزراء سعد الحريري في روسيا خلال الأيام المقبلة".

وقال إنه سيتم أيضًا استقبال ممثلين آخرين للقوى السياسية الرئيسية في هذا البلد في موسكو.

وقال وزير الخارجية الروسي: "سنحثهم على إدراك مسؤوليتهم تجاه شعبهم وتجاه بلدهم وتشكيل حكومة تعكس توازن المصالح لجميع أطياف المجتمع اللبناني".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الروسية أن موسكو تعتقد أن الأزمة الحالية في لبنان لا يمكن حلها إلا من قبل أبناء البلد أنفسهم، بمشاركة جميع الفئات السياسية والعرقية والطائفية.

وقال لافروف "بدون أي وصفات مفروضة من الخارج، حتى في ظل الوعد بنوع من المساعدة المالية".