الأردن... إغلاق المطاعم ومحلات المشروبات الروحية في نهار رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / -

ونقلت صحيفة "دستور" الأردنية عن وزير الداخلية مازن الفراية، تعليماته "بعدم انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك في المؤسسات العامة والخاصة والشوارع والساحات العامة ووسائط النقل".

وتضمنت التعليمات التي تم تعميمها على جميع محافظي المملكة، عدم السماح بفتح المطاعم والمقاهي خلال ساعات النهار وإغلاق جميع محلات بيع المشروبات الروحية تحت طائلة المساءلة القانونية.

وتضمنت اعتماد آلية العمل الصادرة عن وزارة السياحة والآثار الأردنية بخصوص عمل المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية خلال رمضان.

في سياق متصل، أكدت مصادر في وزارة الصحة الأردنية أن الوضع الوبائي في المملكة الهاشمية مستقر، مشيرين إلى أن منحنى الإصابات في هبوط.

وبحسب وكالة "رؤيا" الأردنية، قال غازي شركس، مساعد الأمين العام للرعاية الصحية في وزارة الصحة الأردنية، إن الوضع الوبائي يشهد استقرارا وبدأ المنحنى الوبائي يتجه نحو الهبوط.

وعلل المسئول الأردني ما قال إنه استقرار للوضع الوبائي بانخفاض نسبة حالات الإصابة بفيروس كورونا أسبوعيا، والفحوصات الإيجابية، إضافة إلى مؤشرات أخرى كتساوي أعداد الدخول للمستشفيات ومغادرتها، وانخفاض نسب إشغال الأسرة في أقسام العناية الحثيثة، ما يدلل على أن الوضع الوبائي مريح، على حد قوله.