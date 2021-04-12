وزير خارجية اليونان: من المهم استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية اليونانى نيكوس ديندياس، اليوم الاثنين، أهمية استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، ودعا ديندياس - خلال مؤتمر مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطرانى، وفقا لما أوردته بوابة "أفريقيا" الليبية، إلى خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد فى أقرب وقت، مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها ووقف إطلاق النار.

من جهته، شدد القطرانى على أهمية التعاون الاستراتيجي المشترك مع اليونان، مؤكدا أهمية توطيد العلاقات بين البلدين والتنسيق فى العديد من الملفات من الهجرة غير الشرعية إلى التنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط.

وكان وزير الخارجية اليونانى قد وصل اليوم إلى "بنغازى" فى زيارة تمهيدية لإعادة افتتاح القنصلية اليونانية بالمدينة.

