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عزل رئيس شرطة مقديشو بعد منعه نواب البرلمان الصومالى من الاجتماع

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القاهرة - سامية سيد - منع رئيس شرطة العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الاثنين، نواب البرلمان من الاجتماع، قائلا إنه فعل ذلك لمنع أي تمديد لولاية الرئيس.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال رئيس شرطة العاصمة صادق عمر حسن على الهواء مباشرة على قناة "يونيفرسال الصومال" التليفزيونية إنه منع عقد جلسة البرلمان اليوم.

وذكر بيان للشرطة، أن مفوض الشرطة الصومالية عزل قائد شرطة مقديشو لمنعه الجلسة البرلمانية بعد دقائق قليلة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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