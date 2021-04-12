«الصحة» تطلق خدمة «أولوية» لتطعيم كبار السن بدون حجز موعد

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أطلقت وزارة الصحة خدمة أولوية يتم من خلالها ‎إتاحة إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا “كوفيد-19″، لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر “حالياً” لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بجميع مناطق ومحافظات المملكة . ونشرت “الصحة” عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة إنفوجرافيك توضيحي لهذه الخدمة.

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