شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند»: تم الاقتران وولد هلال شهر رمضان فجر الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، إن اليوم 30 شعبان وعند الساعة 05:31 فجرًا؛ تم الاقتران بين الشمس والقمر (المحاق)، ومن ثم وُلد الهلال؛ وعليه فالهلال سيغرب مساء اليوم بعد الشمس في كل مناطق المملكة، وفي مكة سيغرب بعد الشمس بنحو 24 دقيقة.

وأضاف المسند عبر “تويتر”: “الاقتران (الاجتماع): هو اجتماع الشمس والقمر على خط طول واحد؛ بحيث لا ينعكس ضوء الشمس على سطح القمر، ولا على أي جزء منه”.

وأوضح أن “الولادة” هي تخلّف القمر عن الشمس؛ بحيث تكون الشمس غربه، وهو خلفها من جهة الشرق، عندها يظهر نور الشمس على جزء ضئيل من سطح القمر.

واستطرد المسند بقوله: “لا اعتبار لشرط إمكانية الرؤية، بمعنى متى ما غرب القمر بعد الشمس ولو بلحظة دخل الشهر الجديد (حسابيًا)، مضيفًا: “وعليه فإن دخول شهر رمضان لهذا العام 1442 سيكون يوم الثلاثاء وفقًا لتقويم أم القرى.. هذا والله أعلم”.

وختم المسند بقوله: “وعليه احتمال قوي في حال خلو السماء من الغبار والسحب مساء اليوم أن يتقدم للشهادة نفر من المترائين، سيما وأن الهلال له مكث فوق الأفق الغربي، فتكون غرة رمضان يوم غدٍ الثلاثاء (في حال كون السماء صافية)، وموعد اكتمال القمر بدرًا صباح الثلاثاء 15 رمضان عند الساعة 06:31 ص والله أعلم”.

وأكدت المحكمة العليا، أمس الأحد، أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان ليلة أمس الأحد، وستعقد جلسة مساء اليوم الاثنين ويصدر قرار بهذا الشأن.