القبض على تجار مخدرات في بغداد... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "ألقت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري القبض على 4 أشخاص بعد ورود معلومات تفيد بوجود عدد من المشتبه بهم وبحوزتهم مادة الكرستال في منطقة "المعسكر" ببغداد، وبعد التحري وجمع المعلومات أسفرت العملية عن القاء القبض عليهم".

وتضبط الأجهزة الأمنية العراقية، بشكل شبه يومي، أشخاصا يتاجرون بكميات متفاوتة ما بين الكبيرة والصغيرة من مختلف أنواع المخدرات.