"المركزي" التونسي يكشف تراجع احتياطي العملة الصعبة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت قناة "نسمة" التونسية أن المؤشرات النقدية والمالية كشفت تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى غاية يوم 8 أبريل/نيسان 2021، حيث بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 21887 مليون دينار أي ما يناهز 153 يوم توريد.

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وفي وقت سابق، طالب بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان التونسي بالكشف عن مليارات من المساعدات التي دخلت البلاد.

وبحسب تدوينة نشرها القمودي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد طالب بالكشف عما قال إنه "أكثر من 6 آلاف مليار تسلمتها تونس في إطار هبات ومساعدات دولية لم يتبين كيف صرفت وأين".

ورد رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في مجلس نواب الشعب التونسي على إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي إحداث صندوق تبرعات للمتضررين من جائحة كورونا، قائلا: "أعطنا كشفا على صندوق 18 -18 أولا''.

يشار إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية بين رئاساتها الثلاث، كانت بدايتها اعتراض الرئيس التونسي قيس سعيد على تشكيلة الحكومة التي ألفها هشام المشيشي.