مصر: روسيا أظهرت استعدادا للتنسيق معنا للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف "نعول على علاقات روسيا بالدول الثلاث وقدرتها الدولية على الدفع لوقف اتخاذ أي إجراءات أحادية في قضية سد النهضة"، لافتا إلى أن "المسار الإفريقي للمفاوضات حول سد النهضة يتعثر نظرا للتعنت الإثيوبي".

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وأكدت الخارجية الإثيوبية اليوم الاثنين أن أديس أبابا عالجت كل مخاوف السودان المتعلقة بسد النهضة، وتبادلت معها المعلومات حول ذلك، مشددة أنه سيتم الاعتناء بمسألة أمان السد لأمان أثيوبيا أولا.

وذكر الحساب الرسمي للخارجية الأثيوبية على موقع "توتير" في عدة تغريدات متتالية أن "أثيوبيا عالجت كل مخاوف السودان المتعلقة بسد النهضة، وتبادلت معها المعلومات، وأكدت أن مسألة أمان السد سيتم الاعتناء بها من أجل أمان أثيوبيا في المقام الأول، فمن المستفيد من رفض السودان لملء سد النهضة".

وأضافت الخارجية الأثيوبية "لسنوات كان المسؤولون في السودان يمتدحون أهمية سد النهضة لمنع الفيضانات وتنظيم تدفق المياه وتوفير طاقة رخيصة، فكيف يمكن تحقيق مصلحة الشعب السوداني برفض ملء السد".

وتابعت "لا يوجد تجربة يمكن مقارنتها بتجربة أثيوبيا، بدعوتها دول المصب إلى التفاوض حول سد لتوليد الطاقة الكهربائية من نهر تنبع مياهه من أراضيها، مصر فشلت في الاعتراف بكرم أثيوبيا وفهم تفاوضها بحسن نية".