استقالة رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس والسبب... "لوبي الفساد"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب حوار مصور له نشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكّد النائب بالبرلمان التونسي عياض اللومي استقالته من حزب "قلب تونس".

وأوضح أنّ "استقالته تأتي على خلفية رفضه سياسة الأمر الواقع التي يريد أن يفرضها لوبي الفساد داخل الحزب وخارجه".

وتهكم اللومي على بعض أعضاء الحزب قائلا: "مبروك سفيان طوبال وكامل الفريق العامل معه على تحقيق الأهداف... أنسحب بشرف من حزب أسسته مع صديقي الرئيس الأسير نبيل القروي لرفضي سياسة الأمر الواقع التي يريد أن يفرضها لوبي الفساد داخل الحزب وخارجه".

وتوجه اللومي في نهاية البيان بالتحية لمن وصفهم بـ "الشرفاء في قلب تونس وفي كل الأحزاب".

ولم يتضمن بيان اللومي ما سيفعله بعد تركه "قلب تونس"، وهل سينضم إلى حزب آخر أو إلى تجربة سياسية مغايرة، كما لم يشر إلى طبيعة الخلافات الحالية داخل قلب تونس، وتفصيل ما يقصده بـ"لوبي الفساد".

يُشار إلى أن العديد من الأخبار كان قد تم تداولها مؤخرًا حول وجود خلافات داخل "قلب تونس" وداخل كتلته البرلمانية أيضًا.

ومعروف أن حزب "قلب تونس" يرأسه رجل الأعمال التونسي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية نبيل القروي، المحبوس حاليا على ذمة قضايا يتهم فيها بالفساد.