مصر... الإعلان عن موعد تشغيل قطار "مونوريل" في القاهرة

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وقال رئيس الهيئة القومية المصرية للأنفاق، اللواء عصام والي، في تصريحات خاصة مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن "المرحلة الأولى من "مشروع "مونوريل" العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقدر طوله بنحو 54 كم، ويتم تنفيذه على مرحلتين، ستكون جاهزة أمام الركاب في أواخر شهر مايو/ آيار عام 2022، وتنتهي المرحلة الثانية في فبراير/ شباط 2023".

وأشار إلى أن "وزارة النقل والمواصلات المصرية، تعمل بشكل يومي على إنجاز الكباري والطرق التي سوف يسير عليها "مونوريل"، العاصمة الإدارية الجديدة، وتصل أول دفعة قطاراته إلى مصر، وعددها قطاران، في سبتمبر/أيلول المقبل".

وحول الهدف من دخول وسيلة المواصلات تلك لمصر لأول مرة، أكد "والي"، أن "مشروع المونوريل سيحقق نقلة نوعية كبرى، وتحولا هائلاً في وسائل المواصلات، كما أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنّها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة".

وأوضح أن قطار "مونوريل" العاصمة الإدارية الجديدة سيسير بسرعة تصل إلى 80 كم في الساعة، وسيتم قطع الرحلة من "ستاد القاهرة" حيث بداية المشروع حتى "العاصمة الإدارية"، حيث نهاية المشروع في 60 دقيقة، وسيمر من خلال سيره على 21 محطة، من "ستاد القاهرة" وصولا إلى العاصمة الإدارية.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد أهمية مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقيمها مصر منذ سنوات.

وتم توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط القاهرة بكلٍ من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك بإجمالي طول 96 كم، حيث يتضمن العقد الممتد لثلاثين سنة تنفيذ وتشغيل وصيانة خطوط المونوريل، بالإضافة إلى الإمداد بقطع الغيار وإجراء العمرات الجسيمة"، ويتضمن العقد الذي تم توقيعه توطين صناعة المونوريل في مصر، خاصة الجرارات والعربات.