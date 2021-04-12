أديس أبابا: عالجنا مخاوف السودان المتعلقة بسد النهضة ومصر فشلت في الاعتراف بكرمنا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكر الحساب الرسمي للخارجية الأثيوبية على موقع توتير في عدة تغريدات متتالية أن "أثيوبيا عالجت كل مخاوف السودان المتعلقة بسد النهضة، وتبادلت معها المعلومات، وأكدت أن مسألة أمان السد سيتم الاعتناء بها من أجل أمان أثيوبيا في المقام الأول، فمن المستفيد من رفض السودان لملء سد النهضة".

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وأضافت الخارجية الأثيوبية "لسنوات كان المسؤولون في السودان يمتدحون أهمية سد النهضة لمنع الفيضانات وتنظيم تدفق المياه وتوفير طاقة رخيصة، فكيف يمكن تحقيق مصلحة الشعب السوداني برفض ملء السد".

وتابعت "لا يوجد تجربة يمكن مقارنتها بتجربة أثيوبيا، بدعوتها دول المصب إلى التفاوض حول سد لتوليد الطاقة الكهربائية من نهر تنبع مياهه من أراضيها، مصر فشلت في الاعتراف بكرم أثيوبيا وفهم تفاوضها بحسن نية".

وكشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشان أزمة سد النهضة.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية على فضائية مصرية إنه "عندما تحدث (الرئيس) عن الخط الأحمر، فهو تحدث عن حدوث الضرر بأى مساس بحصة مصر من المياه".