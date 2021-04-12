الفنان السوري ياسر العظمة يصدم جمهوره قبل رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن العظمة عن خروج مسلسله التلفزيوني "السنونو" من سباق دراما شهر رمضان 2021، وتأجيل عرضه لما بعد ذلك، والذي كان سيعود به بعد غياب عن الدراما التلفزيونية دام 8 سنوات.
وفي منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، قال ياسر العظمة: "كم كان جميلا أن نلقاكم في شهر رمضان المبارك، وقد وعدتكم لتحقيق ذلك وعدا جميلا متفائلا، وبذلنا كل جهد صادق، لكن العمليات الفنية استغرقت أكثر مما توقعنا، مما يضطرنا إلى تأجيل موعد العرض إلى ما بعد شهر رمضان بموعد لاحق بعون الله".
ويتم تصوير حلقات مسلسل "السنونو" في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة فنانين سوريين وعرب، ويخرج العمل المخرج المصري خيري بشارة، والنص من تأليف ياسر العظمة، الذي سيؤدي في المسلسل دور البطولة.
ويشارك في العمل أيضا الممثلون، عابد فهد وديمة الجندي ومحمد قنوع وجرجس جبارة وليا مباردي.
ويسرد قصة شخصيات مختلفة تركب سفينة تجوب البحار، وتتوقف في محطات وأماكن معينة، وتحكي حكاياتٍ مختلفة في كل محطة.
والفنان والممثل السوري ياسر العظمة من مواليد دمشق عام 1942، مثل في العديد من المسرحيات والأعمال الكوميدية، أشهرها سلسلة "مرايا" الكوميديا الناقدة التي بدأت بأول مواسمها عام 1982، فيما كان الموسم الأخير عام 2013.
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