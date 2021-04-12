الفنان السوري ياسر العظمة يصدم جمهوره قبل رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن العظمة عن خروج مسلسله التلفزيوني "السنونو" من سباق دراما شهر رمضان 2021، وتأجيل عرضه لما بعد ذلك، والذي كان سيعود به بعد غياب عن الدراما التلفزيونية دام 8 سنوات.

وفي منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، قال ياسر العظمة: "كم كان جميلا أن نلقاكم في شهر رمضان المبارك، وقد وعدتكم لتحقيق ذلك وعدا جميلا متفائلا، وبذلنا كل جهد صادق، لكن العمليات الفنية استغرقت أكثر مما توقعنا، مما يضطرنا إلى تأجيل موعد العرض إلى ما بعد شهر رمضان بموعد لاحق بعون الله".