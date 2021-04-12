قرار جديد من محكمة جزائرية بخصوص شقيق بوتفليقة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع قناة "النهار" الجزائرية، فقد أقدم عناصر الدرك الوطني، صباح اليوم الاثنين، على إحضار السعيد بوتفليقة إلى محكمة سيدي امحمد.

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وقالت مصادر إن استدعاء شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره إلى محكمة سيدي امحمد جاء من أجل استكمال التحقيق معه في قضايا فساد.

يشار إلى أن السعيد بوتفليقة مطلوب في قضيتي كونيناف، وقضية وزير العدل السابق الطيب لوح التي تتعلق بالثأثير على سير العدالة.

وكانت محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة قد أصدرت على السعيد بوتفليقة في الثاني من يناير/ كانون الثاني العام الماضي، حكماً بالبراءة من تهمة "التآمر على الجيش والدولة".