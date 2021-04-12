شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينفى وجود أى تسريب لقواعد بيانات وكالة الاستخبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية وجود أى تسريب لقواعد بياناتها، وقالت الوكالة فى بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الإثنين، "ننفى ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى من أنباء عن عرض بيانات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للبيع على موقع للاختراقات المنخفضة وبسعر زهيد أو وجود أى تسريب لقواعد بياناتها".