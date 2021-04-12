شكرا لقرائتكم خبر عن برهم صالح: لا بديل عن تعزيز سيادة القانون والحفاظ على أمن واستقرار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّد الرئيس العراقي برهم صالح أنه لا بديل عن تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية القائمة على إرساء روح المواطنة والعمل على توفير متطلبات عراق آمن مستقر ذي سيادة كاملةً، تشترك في إنجاز متطلباته الفعاليات المجتمعية والفاعلين السياسيين ومراكز التفكير السياسي ومنظمات المجتمع المدني ومراكز القرار السياسي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن ذلك جاء خلال لقاء صالح، اليوم الاثنين، مع السياسي المستقل إبراهيم بحر العلوم، حيث بحثا التطورات السياسية والأمنية في العراق والجهود الرامية إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة نزيهة تعزز ثقة المواطن في العملية السياسية.