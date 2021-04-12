إنجلترا تخفف إجراءات إعادة العزل العام.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اصطف الناس خارج متاجر التجزئة في جميع أنحاء إنجلترا ,الإثنين، لإطلاق العنان لرغباتهم في التسوق بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق.



وتسارع البعض عند منتصف الليل لتناول المشروبات، أو حتى قص الشعر مع إعادة فتح المتاجر والمطاعم والصالات الرياضية وصالونات تصفيف الشعر.

وبعد فرض أصعب القيود في تاريخ بريطانيا في زمن السلم، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن إعادة الفتح "خطوة كبيرة" نحو الحرية لكنه حث الناس على التصرف بمسؤولية لأن فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدا.

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ومع شروق الشمس، اصطف أناس أمام متجر برايمارك في برمنجهام، ثاني أكبر مدن إنجلترا، وخارج جيه.دي سبورتس في شارع أكسفورد في لندن.

وبعد منتصف الليلة الماضية، اصطف البعض أمام حانات شهيرة في جنوب لندن ووسط إنجلترا لتناول المشروبات احتفالا مع أصدقائهم.

كما حرص آخرون في ورويك على الذهاب إلى صالونات تصفيف الشعر في الصباح الباكر.

وأغلقت مئات الألوف من الشركات أبوابها منذ أوائل يناير/كانون الثاني عندما فرضت إنجلترا إجراءات عزل عام للمرة الثالثة لوقف انتشار العدوى بسلالة "كنت" من فيروس كورونا.

واعتبارا من الإثنين، سيسمح للمطاعم بتقديم خدماتها في الهواء الطلق فقط ومن غير المتوقع أن تستقبل الزبائن في أماكن مغلقة قبل 17 مايو/ أيار.