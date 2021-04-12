شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيانات رسمية: الهند تتخطى البرازيل وتصبح ثاني أكبر بلد في عدد الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021 متابعات_ الخليج 365 أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 168912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مما يدفع البلد الآسيوي لتجاوز البرازيل واحتلال المركز الثاني عالميا في عدد الإصابات بالفيروس.

ووفقا لبيانات رويترز يبلغ إجمالي عدد الإصابات بالهند حاليا 13.53 مليون حالة مقابل 13.45 مليون بالبرازيل. وتتقدم الولايات المتحدة القائمة بتسجيل 31.2 مليون حالة عدوى. وسجلت الهند 903 وفيات جديدة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 170179.