شركة تويوتا موتور تكشف عن طرازات جديدة من لكزس وميراي في اليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت شركة تويوتا موتور يوم الخميس الماضي عن طرازات جديدة من لكزس وميراي في اليابان، مزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، مع احتدام المنافسة لتطوير المزيد من السيارات ذاتية القيادة والمتصلة.



يأتي إطلاق تويوتا الأخير في الوقت الذي تستثمر فيه شركات صناعة السيارات والشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية وعمالقة التكنولوجيا بكثافة في ما يسمى بميزات السلامة النشطة.

تتميز تقنية أنظمة مساعدة السائق المتقدمة الجديدة لشركة صناعة السيارات اليابانية، أو Advanced Drive، بنظام مستقل من المستوى 2 يساعد على القيادة، مثل تقييد السيارة في مسارها، والحفاظ على المسافة مع المركبات الأخرى وتغيير الممرات تحت إشراف السائق على الطرق السريعة أو السيارات الأخرى عل الطرق.

سيتم طرح سيارة السيدان الفاخرة لكزس LS للبيع اعتبارًا من يوم الخميس، بتكلفة تتراوح بين حوالي 16.3 مليون ين (148627.70 دولار أمريكي) و 17.9 مليون ين، بينما سيتم طرح الجيل الثاني من سيارة ميراي التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين في 12 أبريل بسعر يتراوح بين 8.4 مليون و 8.6 مليون ين.

قال جيمس كوفنر، المدير التنفيذي لشركة تويوتا، وهو أيضًا رئيس وحدة الأبحاث Woven Planet في تويوتا، إن الطرازات الجديدة هي أول منتجات تويوتا التي يتم طرحها في السوق والتي توفر تحديثات عبر الهواء وتستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي التي تركز على التعلم العميق.

قال في إيجاز عبر الإنترنت يوم الخميس ”هذه حقًا خطوة أولى مهمة في رحلتنا نحو تطوير البرمجيات أولاً“ ، مضيفًا أن الشركة حاولت تصميم البرنامج ليكون عالميًا حقًا ولتوفير إمكانية إعادة الاستخدام.

أضاف كوفنر أن ميزات البرامج في السيارات ستكون في المستقبل ”قابلة للترقية“ و ”أكثر قابلية للتخصيص“ مثل طريقة تخصيص الأشخاص لهواتفهم الذكية.

لا يزال من المحتمل أن تكون السيارات ذاتية القيادة على بعد سنوات، لكن شركة جنرال موتورز المنافسة في وقت مبكر من هذا العام حققت نجاحًا كبيرًا في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الافتراضي بمفهوم كاديلاك الذي يعمل بالكهرباء بالكامل، في حين كشف مشغل محرك البحث الصيني بايدو عن سيارة شراكة مع ماركة السيارات المحلية جيلي.

كشفت شركة هوندا موتور، المنافسة المحلية لشركة تويوتا، الشهر الماضي النقاب عن سيارة ليجند سيدان ذاتية القيادة جزئياً في اليابان، لتصبح أول صانع سيارات في العالم يبيع سيارة مزودة بتقنية أتمتة جديدة معتمدة من المستوى الثالث.