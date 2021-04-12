"أنصار الله" اليمنية تكشف تفاصيل "عملية عسكرية كبرى في العمق السعودي"

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت القوات المسلحة التابعة للجماعة في بيان، تنفيذ عملية "الثلاثين من شعبان" في العمق السعودي "ردا على تصعيد العدوان وحصاره الظالم"، بحسب قناة "المسيرة نت".

وأوضحت أن العملية نُفذت بـ17 طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا.

وأضافت أن عملية الثلاثين من شعبان انطلقت منذ مساء أمس الأحد واستمرت حتى فجر اليوم الإثنين.

وبحسب البيان، استهدفت العملية مصافي شركة أرامكو في منطقتي جدة والجبيل بـ10 طائرات مسيرة نوع صماد3.

كما استهدفت العملية ذاتها "مواقع عسكرية حساسة في منطقتي خميس مشيط وجيزان بـ5 طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وصاروخين بالستيين نوع بدر1".

وأكدت الجماعة استمرار عملياتها "طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا".

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلن المتحدث العسكري لـ "أنصار الله" العميد يحيى سريع، أنه سيتم الكشف عن عملية عسكرية كبرى في العمق السعودي خلال الساعات القادمة.

وقال سريع "بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي".

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.