سكك حديد مصر: إجراءات وعقوبات جديدة تستهدف ضبط المخالفات

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لموقع "مصراوي"، أعلن محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، أن هناك عدة إجراءات جديدة تقوم بها الهيئة، من أجل ضبط المخالفات التي يقوم بها البعض داخل قطاعات الهيئة.

© REUTERS / STRINGER

وأوضح أن الهيئة تنظم حملات مكثفة للكشف عن متعاطي المخدرات من العاملين، مشيرا إلى أن تكثيف هذه الحملات يتم بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان ومستشفى السكة الحديد.

وأكد أن الحملات تكون مفاجئة وبشكل يومي، على العاملين بأبراج المراقبة، والمرور على خطوط مختلفة بشكل عشوائي.

وعن العقوبات التي تنتظر المخالفين، قال نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، إن هناك عقوبات تنص عليها لائحة العمل بهيئة السكة الحديد، حال ثبوت تعاطي المخدرات.

وعدد منها إمكانية توقيع جزاء 15 يومًا حال ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات، ومنها كذلك إمكانية حرمان المخالف لمدة 6 أشهر من تقاضي الحوافز والتي تصل إلى أكثر من 3 آلاف جنيه للعامل.

أيضا، فقد أكد نائب رئيس الهيئة أنه من الممكن أن يعاقب المخالف بما يسمى راتب فقد والذي يصل لـ400 جنيه شهريًا، أو يتم استبعاده عن التشغيل لمدة 6 أشهر، لافتا إلى أنه خلال فترة الاستبعاد "6 أشهر" يتم إجراء تحليل مخدرات "مرتين فجائي".

وأوضح أنه وفي حال ظهور نتيجة التحليل "سلبية" يعود إلى العمل، وإذا كانت "إيجابية" يتم استبعاده لمدة عام مرة أخرى، مشيرا إلى أنه وفي حال استبعاده لمدة عام، يتم إجراء تحليل مخدرات "مرتين فجائي"، وفي حال ظهور نتيجة التحليل "إيجابية" يتم نقله إلى وظيفة أخرى، ويتم فصله نهائيًا وفقًا للائحة الجديدة.

يشار إلى أن نتائج التحقيقات في حادثة قطار الصعيد كانت قد كشفت عن تعاطي كل من مراقب برج محطة "المراغة" الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات المخدر، وعقار "الترامادول"، وذلك بحسب بيان صادر عن النيابة العامة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، أمس الأحد.