الرئيس العراقي: لا بديل عن ترسيخ مباديء العدالة الاجتماعية

دبي - محمود عبدالرازق - وفي بيان صادر عن مكتبه، نشره موقع "السومرية نيوز"، أكد الرئيس العراقي برهم صالح أنه "لا بديل عن تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية القائمة على إرساء روح المواطنة والعمل على توفير متطلبات عراق آمن مستقر ذي سيادة كاملة".

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وشدد البيان على أنه لا بد وأن تشترك في إنجاز متطلبات هذه السيادة الكاملة كل الفعاليات المجتمعية والفاعلين السياسيين ومراكز التفكير السياسي ومنظمات المجتمع المدني ومراكز القرار السياسي".

تصريحات الرئيس العراقي جاءت خلال استقباله إبراهيم بحر العلوم، وزير النفط العراقي الأسبق، في قصر السلام ب‍بغداد، لبحث التطورات السياسية والأمنية في البلد، والجهود الرامية إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة نزيهة تعزز ثقة المواطن في العملية السياسية".

يشار إلى أن إبراهيم بحر العلوم هو وزير النفط العراقي في حكومة بول بريمر، وقد نشط مؤخرا للإشراف على وثيقة بعنوان "أزمة العراق سياديا"، وهي بحسب سياسيين عراقيين التقاهم بحر العلوم، تعتبر الوثيقة الأولى لمناقشة مفهوم السيادة الوطنية في فكر وتجربة رؤساء وزراء العراق ومشاركة رؤساء مجالس النواب منذ 2004 وحتى 2020.

وقد خضعت جميع محاور الوثيقة إلى رؤية نقدية طرحها الأساتذة الجامعيون ومدراء مراكز الأبحاث وسياسيون ومفكرون من مختلف المدارس الفكرية والاجتماعية والسياسية، حسبما أكد بحر العلوم على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.