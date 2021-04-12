رسالة أمريكية "حازمة" إلى لبنان من إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر موقع ""ليبانون ديبايت" اللبناني أن "السلطات اللبنانية قد تبلغت موقفا حازما من السفيرة الأمريكية في لبنان دورثي شيا بشأن المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل".

وأشار الموقع إلى أن الرسالة التي وجهتها السفيرة الأمريكية تنص على أن إسرائيل ستنسحب بشكل كامل من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وستبدأ بأعمال التنقيب في المنطقة المتنازع عليها، في حال تم تعديل مرسوم الحدود البحرية واعتماد الخط 29".

وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، بوساطة أمريكية ورعاية من الأمم المتحدة، في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهما البحرية والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.