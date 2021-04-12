الحكومة التونسية تعلن عن توقيت خاص للعمل في شهر رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشره موقع قناة "نسمة"، فقد حددت الحكومة التونسية توقيتا جديدا للعمل داخل مؤسساتها وإداراتها المختلفة خلال شهر رمضان.

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وحدد بيان الحكومة أن التوقيت من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، سيكون بداية من الساعة الـ8 صباحا إلى الساعة الـ2 والنصف ظهرا، ويوم الجمعة من الـ7 والنصف إلى الساعة الـ1 ظهرا،

وبحسب البيان، فقد قررت الحكومة العمل بهذا التوقيت بداية من اليوم الاثنين، على أن تلتزم به جميع الإدارات والمؤسسات.

ولفت البيان كذلك إلى أنه وبداية من اليوم الاثنين سيتم اعتماد التوقيت الرمضاني، في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة.

وأشار البيان إلى أن المدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة والمدارس الإعدادية التقنية، فيتسمر العمل بها لفترتين تمتد الأولى من الـ8 صباحا حتى الساعة الـ11 وعشرين دقيقة، فيما تمتد الفترة الثانية من الساعة الـ12 وعشرين دقيقة إلى الساعة الـ3 وأربعين دقيقة بعد الظهر، مع استراحة بساعة بين الفترتيْن.

وبالنسبة للمدارس الابتدائية العمومية والخاصة، يوزع العمل على فترتين أيضا تمتد الأولى بين الـ8 صباحا حتى الـ11 وأربعين دقيقة، فيما تمتد الفترة الثانية من الـ12 وثلاثين دقيقة إلى الـ 4 عصرا وعشر دقائق.