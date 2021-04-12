شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: عرض إثيوبيا لتبادل المعلومات شراءً للوقت وكل خياراتنا مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف ياسر عباس وزير الرى السودانى، العرض الإثيوبى الأخير بتبادل المعلومات عن سد النهضة، بأنه شراءً للوقت وفرض سياسة الأمر الواقع، معتبرًا العرض انتقائيًا ومريبًا.

وقال وزير الرى السودانى، فى تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، إنه تم الاتفاق على 90 % من النقاط طيلة فترة التفاوض ويتبقى 30 نقطة قانونية و4 فنية، وتحتاج لإرادة سياسية، مشددا على أن التوصل لاتفاق لا يحتاج أكثر من يوم أو يومين.

وعن خيارات السودان، قال "عباس" إن الخيارات جميعها مفتوحة، منها الخيارات الدبلوماسية القانونية، بما فيها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولى، داعيًا الأخير لإجبار إثيوبيا على التوصل إلى اتفاق، أو القبول بمبدأ الوساطة للبحث عن حلول.