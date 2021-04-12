شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أثّر وباء "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، على جميع دول العالم، وحصد أرواح ملايين الأشخاص.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 136 مليونا و641 ألفا و901 إصابة، حتى الإثنين.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و949 ألفا و409 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 109 ملايين و881 ألفاً و553 حالة.

ووفقا للعين في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تجاوز عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في ألمانيا حاجز الثلاثة ملايين وفقا للأرقام التي نشرها مركز مكافحة الأمراض التابع لمعهد روبرت كوخ.

وقال المعهد إن العدد الإجمالي للإصابات بات يبلغ الآن 3,011,513، سجّلت 13245 منها في اليوم السابق، مع وجود 78,452 وفاة.

وبلغ معدّل الإصابات على الصعيد الوطني نسبة لعدد السكان في الأيام السبعة الأخيرة 136,4 لكل مئة ألف شخص.

وأشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تصريحات أمام نواب من حزبها المحافظ أدلت بها خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أنها تفضّل فرض تدابير عزل مشددة على مستوى البلاد لمدة وجيزة.

ويهدف ذلك إلى السيطرة على الموجة الثالثة للوباء التي تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات رغم القيود المفروضة أساسا.

وسعت حكومتها لتشديد قوانين احتواء كوفيد في البلاد ,الثلاثاء، لتتمكن من فرض إجراءات إغلاق في البلد بأكمله وحظر تجول ليلي وإن قوبل الأمر بمعارضة من سلطات المقاطعات.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد ارتفاعا من 10 حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 14 حالة وافدة من الخارج بينما رصدت حالتان في إقليم يونان بجنوب غرب البلاد.

وسجلت اللجنة أيضا 12 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض مقابل 22 حالة يوم السبت، ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الصين 90426 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4635.

ذكرت وزارة الصحة المكسيكية أنها سجلت 1793 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و126 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى مليونين و280213 حالة إصابة، و209338 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن، وأشارت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الصحة إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أكبر من العدد المعلن بنسبة 60 بالمئة على الأقل.

قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 331 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، الأحد، مقابل 344 في اليوم السابق فيما تراجعت محصلة الإصابات اليومية إلى 15746 بعدما كانت 17567 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 114254 وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19"، منذ بدء التفشي في فبراير/ شباط العام الماضي، وهي ثاني أعلى محصلة في أوروبا بعد بريطانيا، والسابعة على مستوى العالم. وسجلت البلاد 3.77 مليون إصابة حتى اليوم.

وبلغ عدد المصابين بـ"كوفيد-19" في المستشفيات - دون حساب المرضى بالعناية الفائقة - 27251 ،الأحد، تراجعا من 27654 في اليوم السابق.

واستقبلت وحدات العناية الفائقة 175 حالة جديدة تراجعا من 186 السبت، وانخفض إجمالي المرضى بالعناية الفائقة إلى 3585 بعدما كان 3588.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الأحد، تسجيل 812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 40 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 445 شخصا من مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 159 ألفا و499 حالة حتى مساء الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر "مجاهد" أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد بلغ 210 آلاف و489 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12445 حالة وفاة.