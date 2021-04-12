الصحة الكويتية: عودة حضانات الأطفال في سبتمبر المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب خطاب حكومي رسمي، نشرت صحيفة "القبس" الكويتية نسخة منه، فقد اعتمدت وزارة الصحة خطة عودة الحضانات الخاصة، وحضانات ذوي الاحتياجات الخاصة رسمياً بكامل طاقتها الاستيعابية، في الأول من سبتمبر المقبل.

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وقد تضمن الخطاب إشارة إلى أن عودة الحضانات ستكون على 3 مراحل، المرحلة الأولى ستكون من 15 أبريل/ نيسان، وحتى 30 مايو/ أيار 2021، مؤكدا أن هذه المرحلة خاصة بالكشف وتطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة.

أما المرحلة الثانية بحسب الخطاب، فستنطلق في الأول من يونيو/ حزيران وحتى 30 أغسطس/ آب 2021، مشيرا إلى أنها خاصة بفتح الحضانات لبرامج تأهيل الطفل للعودة الآمنة.

وبخصوص المرحلة الثالثة، فقد أكد الخطاب أنها ستنطلق في الأول من سبتمبر 2021، وسوف تخص العودة الكاملة للحضانات بكامل طاقتها الاستيعابية.

ودعا الخطاب لجنة الاشتراطات الصحية إلى استعراض الخطة التي وافقت عليها "الصحة" مع الأخذ بمرئيات اللجنة بالاعتبار.

يشار إلى أن الخطاب الذي حدد هذه المواعيد موجه من مشعان العتيبي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس لجنة طوارئ كورونا الشيخ حمد جابر العلي.