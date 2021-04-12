شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب بالسعودية غائم بالإمارات معتدل بالكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختلفت توقعات مراكز الأرصاد الجوية، عن تنبؤات الطقس صباح اليوم الإثنين، حيث سيكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح، في المملكة العربية السعودية، وفي الإمارات سيكون الطقس ليلًا معتدل والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وإلى التفاصيل:-





طقس السعودية

قال مركز الأرصاد الوطني في المملكة العربية السعودية، إن طقس اليوم الإثنين، سيكون فرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم ونجران كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على أجزاء من غرب ووسط وشرق المملكة .

فيما أشر المركز إلى أن الرياح السطحية، تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-46 كم/ساعة، أما ارتفاع الموج فهو من متر الى مترين. يصل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وعن حالة البحر أوضح أنها متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط .





توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا وتظهر السحب المنخفضة صباحا شرقا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة بعد الظهر، يصبح مائلا للحرارة نهارا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة مع السحب مثيرة للغبار. وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:36 والثاني عند الساعة 01:54 والجزر الأول عند الساعة 19:30 والثاني عند الساعة 08:04. ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:26 والثاني عند الساعة 22:00 والجزر الأول عند الساعة 16:10 والثاني عند الساعة 04:33. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 40 24 70 15 دبــي 39 26 55 15 الشارقة 40 23 60 15 عجمان 38 22 65 25 أم القيوين 38 22 70 25 رأس الخيمة 40 20 65 30 الفجيرة 31 25 90 40 العين 38 24 45 10 ليوا 41 21 75 10 الرويس 41 22 70 20 السلع 40 20 70 25 دلما 31 23 75 50 طنب الكبرى 32 22 70 45 طنب الصغرى 32 22 70 45 أبو موسى 32 22 70 45 - مل -

طقس الكويت طقس الكويت قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم سيكون ليلًا معتدل والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة . أما نهارًا فيكون مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

طقس الإماراتطقس البحرين

قالت إدراة الأرصاد والمواصلات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم الإثنين، معتدل ثم يتحول إلى غائم جزئي، ويكون حار نسبيا خلال النهار.

وعن الرياح أوضحت أنها متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام.