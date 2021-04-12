شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على طريقة إصدار تصريح لزيارة قبر الرسول عبر تطبيق «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح تطبيق “توكلنا” خطوات إصدار تصريح بزيارة قبر الرسول ﷺ في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة. وبين التطبيق أنه يوجد 6 خطوات لإصدار التصريح تتمثل في: -التوجه إلى الخدمات والضغط على إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة. -بعدها تحديد تصريح زيارة قبر الرسول ﷺ -تحديد اسم الزائر أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق -تحديد الوقت والتاريخ -تحديد نقطة الدخول ومدينة القدوم -الموافقة على الإقرار، وأخيراً بالإمكان استعراض التصريح

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