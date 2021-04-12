شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بوافد إثيوبي يدير مصنعاً للخمور بأحد أودية الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، من القبض على مقيم من الجنسية الإثيوبية، وذلك بعد قيامه بتصنيع الخمور في أحد الأودية بالعاصمة.

وأوضح حساب “سناب الداخلية” أن المقيم في العقد الثالث من العمر ومخالف لنظام أمن الحدود، وضبط يقوم بتصنيع الخمور على امتداد الوادي.

وأضاف أن الجهات المختصة ضبطت 60 برميلاً مملوءة بالخمر المصنع، وجرى إتلافها وإيقاف المقبوض عليه لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.