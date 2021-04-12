شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شاحنة تسير بدون بعض الإطارات على طريق «الرياض – القصيم» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اشتكى عدد من سالكي طريق “الرياض – القصيم” من استهتار بعض قائدي الشاحنات على الطريق ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وتداول مغردون مقطع مصور يوثق استهتار قائد شاحنة بسالكي الطريق وسلامتهم، بعد سيره بالشاحنة دون بعض الإطارات، ما دفع أحد سالكي الطريق لتصوير الواقعة، مطالبا بتوقيع العقوبات اللازمة على القائد المستهتر.
فيما طالب مغردون بوقف #إرهاب_الشاحنات في العاصمة الرياض ومختلف مناطق وطرق المملكة، بعد زيادة حالات الاستهتار والمخالفات من قائديها في الفترة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شاحنة تسير بدون بعض الإطارات على طريق «الرياض – القصيم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.