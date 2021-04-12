شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شاحنة تسير بدون بعض الإطارات على طريق «الرياض – القصيم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اشتكى عدد من سالكي طريق “الرياض – القصيم” من استهتار بعض قائدي الشاحنات على الطريق ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وتداول مغردون مقطع مصور يوثق استهتار قائد شاحنة بسالكي الطريق وسلامتهم، بعد سيره بالشاحنة دون بعض الإطارات، ما دفع أحد سالكي الطريق لتصوير الواقعة، مطالبا بتوقيع العقوبات اللازمة على القائد المستهتر.

فيما طالب مغردون بوقف #إرهاب_الشاحنات في العاصمة الرياض ومختلف مناطق وطرق المملكة، بعد زيادة حالات الاستهتار والمخالفات من قائديها في الفترة الأخيرة.