عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خطأ تصميم يرفع سعر قطعة هاتف iPhone 11 Pro لأكثر من الضعفين صورة

الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365

كشفت تغريدة من الأرشيف الداخلي لشركة ”أبل“ عن بيع وحدة من هاتف ”iPhone 11 Pro“ بسعر 2700 دولار، أعلى من سعر الهاتف الأصلي بأكثر من الضعفين.



جاء ذلك بسبب خطأ في التصميم والطباعة على الجهة الخلفية من الهاتف، حيث تم طباعة شعار ”أبل“ في الجهة الخلفية بعيداً عن الموقع المخصص له في المنتصف، مما أدى إلى ارتفاع سعر الهاتف.

وأكد الأرشيف الداخلي لشركة ”أبل“ أن احتمال حدوث مثل هذا الخطأ عند الطباعة نادر جدا، وهو ما رفع سعر هذه الوحدة النادرة للشركة لتصل إلى 2700 دولار.

على صعيد آخر، فقد أطلقت شركة ”أبل“ الإصدار التجريبي 7 من تحديث ”iOS 14.5″، الذي أدى إلى تحول اللون الأخضر في بعض وحدات ”iPhone 12“ إلى درجة ”باهتة وسيئة“.

ومن المتوقع أن يوفر التحديث مجموعة من المميزات الجديدة خلال الفترة القادمة، ويدعم التحديث التسجيل في الهاتف في وجود الأقنعة عن طريق ساعة ”أبل“ الذكية.

ومن المقرر أن يجلب تحديث ”iOS 14.5“ الجديد معايير أعلى لحماية العملاء من تتبع التطبيقات للمستخدم واستهدافه بالإعلانات، ويقدم التحديث تحسينات وتعديلات صوتية في ”Siri“ وأكثر من 200 رمز تعبيري جديد.