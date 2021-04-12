عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاومي تدعم هاتف MI MIX 4 بكاميرا أسفل الشاشة

الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365

تستعد شركة الهواتف الصينية شاومي للكشف عن هاتف ذكي جديد، في وقت لاحق من العام الجاري، والذي سيصل تحت اسم Mi MIX 4، واليوم ظهرت المزيد من التفاصيل حول الهاتف المنتظر، بحسب موقع ”غيزتشاينا“.



ووفقا لتغريدة نشرها المسرب الصيني الشهير ”Ice Universe“، والذي أكد من خلالها بشكل قاطع أن هاتف Mi MIX 4 سيحتوي على كاميرا أسفل الشاشة، وهي تعتبر شيئا جديدا تماما بالنسبة لهواتف شاومي.

ومع ذلك، فإن كلا من ZTE و Vinsmart يخططان أيضا لإطلاق هواتف مزودة بكاميرا أسفل الشاشة، خلال العام الجاري.

وكشف التسريب أيضا أنه من المحتمل، أن يضم الهاتف شاشة منحنية، وهو شيء قد يكون مفضلا لبعض العملاء وغير مفضل للبعض الآخر.

على أي حال، فإننا لا نتوقع شاشة منحنية مثل شاشة Huawei Mate 40 Pro+ على سبيل المثال، ولكنها ستحاكي وبشكل كبير هواتف Mi 11 و Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra.

وسيتم تشغيل هاتف Mi MIX 4 بواسطة معالج Snapdragon 888، كما سيأتي الهاتف بشاشة بدقة QHD+ مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وتماما مثل Mi 11، من المفترض أن يتضاعف مستشعر بصمة الأصبع الموجود أسفل الشاشة، ليكون بمثابة مستشعر لمعدل ضربات القلب.

وبالرغم من أن سعة البطارية غير معروفة، إلا أن الهاتف من المفترض أن يدعم الشحن السلكي واللاسلكي فائق السرعة.