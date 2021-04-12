عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رومانسية الملكة وزوجها فيليب.. سر صورتهما الأشهر

الإثنين 12 أبريل 2021

الخليج 365

قبل رحيل الأمير فيليب في عمر الـ 99، دامت زيجته بالملكة إليزابيث الثانية، ملكة إنجلترا لمدة 73 عامًا، أي أكثر من نصف قرن.



واتسمت علاقة الثنائي الملكي بالرسمية أمام العالم، لكن ذلك لم يحل دون ظهور بعض اللحظات الحميمية التي أظهرت حبهما وولعهما ببعضهما البعض.

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، هناك لحظة بعينها التقطتها الكاميرات وتم تداولها بكثرة منذ رحيل الأمير، وهي صورة الملكة إليزابيث الثانية تضحك بشدة على زوجها خلال مناسبة في قلعة ويندسور عام 2003.

وأشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الصورة تم التقاطها خلال ارتداء الأمير فيليب زي حرس جرينادير (فوج المشاة)، كنوع من مقلب في زوجته، لكن الحقيقة وراء الصورة مختلفة تمامًا عن ذلك.

وكشفت الصحيفة، أن الأمير فيليب، دوق إدنبرة، كان في الحقيقة كولونيل في حرس جرينادير منذ عام 1975 حتى تولى ابنه الأمير أندرو، دوق يورك، المنصب في ديسمبر/كانون الأول عام 2017.

ونقلت الصحيفة، عن المصور كريس يانج، الذي التقط هذه الصورة، القصة الحقيقية ورائها.

وقال المصور، إن المناسبة كانت ستقام لولا تدخل سرب من النحل أدى إلى إعاقة المراسم، واستدعاء مربي نحل خاص لإبعاد النحل عن الضيوف والعائلة الملكية.

وأضاف: "حينها لاحظت اللحظة العاطفية التي جمعت بين الملكة وزوجها، إذ كانت تقهقه ضاحكة، والأمير فيليب كذلك، في رد فعل فريد".