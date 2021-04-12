شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يتسلم 200 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت جمهورية الصومال الفيدرالية ، مساء الأحد، شحنة جديدة، من لقاح فيروس كورونا سينوفارم، حيث استقبل مطار آدم عدي الدولي 200 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا.

وأكدت وزيرة الصحة ورعاية المجتمع الدكتورة فوزية أببكر نور خلال عملية التسليم في مطار آدم عدي الدولي، عزم الوزارة الشروع في تنفيذ حملة التحصين ضد فيروس كورونا، حيث يستفيد من الدفعة الجديدة مائة ألف شخص في جرعتي اللقاح الأولى والثانية.