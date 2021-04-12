شكرا لقرائتكم خبر عن استثناءات من الحظر تخص الصلاة والديلفري خلال رمضان فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قرارا يسمح للمواطنين ببعض الاستثناءات خلال شهر رمضان، في ظل حظر شامل تشهده البلاد للحد من تفشي وباء كورونا.

ويسمح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام، لمدّة نصف ساعة، لأداء صلاتيّ الفجر والمغرب خلال شهر رمضان شرط التزام المصلّين بالبروتوكول الصحّي المعتمد، بحسب وكالة "عمون".

وشمل القرار تمديد ساعات خدمة التوصيل المنزلي في المطاعم ومحال الحلويّات والصيدليات خلال شهر رمضان بواقع ثلاث ساعات، لتصبح حتى السّاعة الثالثة فجرا.

كما تقرر السّماح للمنشآت الفندقيّة بتقديم خدمة الطّعام في المطاعم التابعة لها خلال شهر رمضان وذلك لتسهيل خدمة نزلائها.

واشترط القرار أن يتم تقديم هذه الخدمة بما لا يتجاوز السّاعة الثامنة والنّصف مساء، وللنزلاء فقط، مع الالتزام بالتقيّد بمسافات التّباعد المقرّرة، والحدّ المسموح به لعدد الأشخاص على الطّاولة الواحدة، وعدم تقديم الأراجيل.

والأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية، فرض حظر التجول الشامل في كافة أنحاء المملكة اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل الخميس ولمدة 48 ساعة، لينتهي منتصف ليلة السبت- الأحد، على أن يتم تكراره خلال الأسابيع المقبلة وحتى اشعار آخر.

وبموجب الحظر لن يسمح للمواطنين بالخروج بما في ذلك حملة التصاريح الالكترونية، ويستثنى من الحظر الشامل الكوادر الصحية وفرق التقصي الوبائي وبعض الأشخاص الذين يمنحون تصاريح لادامة عمل مؤسسات مهمة.

وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 3340 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 665,735 حالة، من بينهم 61,669 حالة نشطة (مصابون حاليون).

كما أعلنت تسجيل 65 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7773.