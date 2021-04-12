"أنصار الله": 24 غارة جوية للتحالف على ثلاث محافظات

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، بأن طيران التحالف نفذ 17 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، تركزت 14 غارة منها على مديرية صِرواح غربي مأرب، وثلاث غارات على مديريتي مَدْغِل ورَحبَة شمال غربي وجنوب مأرب.

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وأشار إلى شن التحالف أربع غارات على محافظة البيضاء وسط اليمن، استهدفت مديرية السوادية شمالي البيضاء.

وتعرضت محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، إلى ثلاث غارات جوية نفذها التحالف على منطقة المرازيق في مديرية خبْ والشعف شرقي الجوف، حسب "المسيرة".

في سياق آخر، اتهمت "أنصار الله"، حرس الحدود السعودي بقتل مدني بنيران أسلحته قبالة منطقة الرقو في مديرية منبه الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة، وذلك غداة تحميل الجماعة الجيش السعودي مسؤولية مقتل رجل وامرأة وإصابة اثنين آخرين في قصف بقذائف الهاون استهدف المنطقة ذاتها.

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.