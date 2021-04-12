شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل ميزة جديدة في تحديث «منصة مدرستي».. تعرف عليها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر المعلم عبدالله السلطان والحاصل على ماجستير توجيه و إرشاد تربوي، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أوضح من خلاله طريقة الاستفادة من ميزة عدم إظهار نتيجة الطالب في الاختبار إلا بعد انتهاء مدته.
وقال السلطان، معلقاً على المقطع: “للمعلمين و المعلمات.. في التحديث الأخير لمنصة مدرستي تم تفعيل ميزة “عدم إظهار نتيجة الطالب في الاختبار إلا بعد انتهاء مدة الاختبار” .
وأضاف أن “هذه الميزة تصلح لمن يرغب من المعلمين في جعل الاختبار النهائي عن طريق بنك الأسئلة، مضيفا أنه يوجد بها خلل حالياً و أتوقع تعديله سريعاً.
كانت هذه تفاصيل خبر تفعيل ميزة جديدة في تحديث «منصة مدرستي».. تعرف عليها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.